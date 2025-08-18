Ultime News

18 Ago 2025 Its Academy e UniMercatum insieme
per progetto "Its University"
18 Ago 2025 Diocesi, a settembre workshop
"Nuovi scenari, nuovi catechisti"
18 Ago 2025 Crema, trovato in possesso di armi:
denunciato e allontanato un 20enne
18 Ago 2025 Colonie Padane e degrado,
interrogazione di Portesani
18 Ago 2025 T-shirt diffamatorie alla Baldesio,
giudice chiede ulteriori indagini
Cincinnati, Sonego e Musetti cedono in finale: “Difficile parlare dopo una sconfitta”

(Adnkronos) – Arriva una sconfitta per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nella finale del torneo di doppio a Cincinnati. Gli azzurri hanno ceduto al super tie break (4-6 6-3 10-5) contro Rajeev Ram e Nikola Mektic, due dei migliori interpreti della specialità ed ex numeri uno nel doppio. “È difficile parlare dopo una dura sconfitta – ha detto Musetti a fine match -. Anche se giochiamo in singolare, volevamo tanto questo trofeo. La cosa più importante è stata condividere il campo con Lorenzo, che è il mio migliore amico nel tour. Quindi grazie Lorenzo per aver giocato con me. Voglio congratularmi con i ragazzi, hanno giocato meglio di noi soprattutto alla fine. Vanno applauditi”.  

Complimenti agli avversari anche da parte di Sonego: “Complimenti a voi ragazzi per questa settimana fantastica e in bocca al lupo per gli Us Open. Voglio ringraziare il mio compagno, è un grande amico ed è speciale condividere il campo quando ne abbiamo l’opportunità. Ora sono triste, ma sono felice di essere stato con te questa settimana e anche nella vita. Grazie anche al team, ci siamo divertiti molto”.  

