Dire “Il Cremonese” significa, da sempre, parlare di Cremona. È il nome di uno dei violini più preziosi di Stradivari, simbolo di una tradizione che ha reso la città capitale mondiale della liuteria. Oggi quello stesso nome torna a far parlare di sé in una veste sorprendente: non più soltanto strumento ad arco, ma impianto audio di lusso, nato dalla collaborazione tra Sonus Faber e Automobili Lamborghini.

Il nuovo sistema hi-end si chiama infatti Il Cremonese ex3me Automobili Lamborghini Edition: un capolavoro che unisce design, potenza e perfezione sonora, con un richiamo diretto all’eccellenza cremonese. Sono altoparlanti di altissimo livello, realizzati con maestria e artigianalità: infatti, i tecnici di Sonus faber accordano a orecchio ogni singolo altoparlante, per garantire al cliente un’esperienza di ascolto sempre emozionante e di alta qualità.

Saranno disponibili solo 50 pezzi numerati singolarmente, in edizione quindi davvero limitata in cinque iconiche colorazioni Lamborghini: Giallo Countach, Arancio Egon, Blu Marinus opaco, Verde Mercurius e Nero Nemesis opaco.

Non è un caso che tra i primi a sceglierlo ci sia stata una star mondiale come Travis Scott, presente alla presentazione ufficiale a Monterey e ora orgoglioso proprietario, tanto da mostrarlo ai suoi milioni di follower. Il rapper texano ha mostrato con orgoglio il nuovo acquisto nelle sue stories, trasformando “Il Cremonese” in un oggetto del desiderio per chi vive la musica come esperienza totale.

Un connubio che lega passato e futuro: dalla bottega di Stradivari al design Lamborghini, Cremona continua a ispirare il mondo con la sua idea di perfezione sonora. Per Cremona, è un legame straordinario e dopo la campagna abbonamenti della U.S. Cremonese per la Serie A dedicata al violino, oggi il nome della città risuona accanto a due marchi che rappresentano il lusso e l’innovazione italiana nel mondo.

