Video Pillole
Gloria Guida “Pippo Baudo per me è stato come un papà”
ROMA (ITALPRESS) – “I ricordi sono tantissimi. Da quando avevo 13 anni è stato, come dicono tante signore dello spettacolo, come un secondo papà. Una persona importante che non dimenticheremo”. Così Gloria Guida, lasciando la camera ardente di Pippo Baudo, al teatro delle Vittorie a Roma. “È stato buono, con me è stato generosissimo, mi ha fatto partecipare a Sanremo in qualità di giurata, a Domenica In, tante cose che ricorderò sempre”, ricorda. xb1/vbo/mca2
© Riproduzione riservata