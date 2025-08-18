La Nazionale fa ritorno a Cremona e allo Stadio “Giovanni Zini”: martedì 14 ottobre l’Italia Under 21 scenderà in campo nella casa dei grigiorossi contro i pari età dell’Armenia in occasione delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. Il percorso dei ragazzi di mister Baldini, inseriti nel gruppo E con Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Svezia e, appunto, Armenia, inizierà durante la prossima sosta delle nazionali e proseguirà fino ad ottobre 2026.

L’ULTIMO PRECEDENTE

La Nazionale Under 21 ritrova lo “Zini” e il pubblico cremonese dopo 27 anni di assenza: era il 9 ottobre 1998 quando i ragazzi del C.T. Marco Tardelli superarono per 1-0 la Svizzera grazie alla rete di Andrea Pirlo conquistando punti importanti nel girone di qualificazione agli Europei del 2000, vinti due anni più tardi a Bratislava. Più in generale, quello del 14 ottobre prossimo sarà il quarto incontro giocato dagli Azzurrini all’ombra del Torrazzo.

Il comunicato della FIGC

Dopo le due gare di inizio settembre con Montenegro (il 5 alla Spezia) e Nord Macedonia (il 9 a Bitola), il cammino della Nazionale Under 21 nel Gruppo E delle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria proseguirà a ottobre con un doppio appuntamento in casa: venerdì 10 ottobre allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena con la Svezia e martedì 14 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona con l’Armenia.

LE AVVERSARIE. La Svezia è una delle nazionali più volte affrontate dagli Azzurrini: 21 i precedenti, con 9 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte (32-21 il conto dei gol). La sfida si rinnova per la terza volta nelle ultime quattro fasi di qualificazione, dopo quelle nel torneo 2023 (due 1-1, a Monza e Helsingborg, reti di Rovella e Lucca) e 2021 (ko 3-0 in trasferta e vittoria 4-1 a Pisa, con gol di Maleh, Scamacca e doppietta di Raspadori). In entrambi i casi, Italia prima nel girone e qualificata alla fase finale, Svezia rispettivamente terza e seconda. Con l’Armenia, invece, solo due i confronti diretti finora, nelle qualificazioni all’Europeo 2021: doppio successo degli Azzurrini, 1-0 (Scamacca) a Yerevan il 14 ottobre 2019 e 6-0 (2 Kean, Pinamonti, Scamacca, Zanellato, Del Prato) a Catania un mese dopo.

LE SEDI. Per l’Under 21 sarà la terza volta a Cesena, a distanza di poco più di un anno dal 2-0 alla Lettonia (22 marzo 2024, reti di Casadei e Fabbian) nelle qualificazioni dell’ultimo Europeo conclusosi lo scorso giugno in Slovacchia e ad oltre 46 anni dalla prima, l’amichevole con l’Urss olimpica, il 21 febbraio 1979 (0-1, gol di Oleg Blokhin). Quarta volta, invece, a Cremona, dove è in corso una serie di tre vittorie consecutive: al debutto, il 20 aprile 1983, nell’amichevole con la Spagna (2-0, Mancini e Mauro), esordio in Under 21 del giovane talento di casa Gianluca Vialli; poi doppio 1-0 alla Svizzera il 15 ottobre 1992 e il 9 ottobre 1998 (reti di Vieri e Pirlo).

IL CAMMINO NEL GIRONE. Il calendario del Gruppo E proseguirà con altri due impegni a novembre: doppia trasferta in Polonia (14) e Montenegro (18), ultime gare del 2025; nel 2026, poi, gli Azzurrini riprenderanno a marzo con Nord Macedonia (in casa) e Svezia (in trasferta), per chiudere ad ottobre, dopo un lungo stop di sette mesi, con gli ultimi due confronti in Armenia e con la Polonia.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI NEL GRUPPO E

5 settembre 2025: Italia-Montenegro (La Spezia)

Italia-Montenegro (La Spezia) 9 settembre 2025: Macedonia del Nord-Italia (Bitola)

Macedonia del Nord-Italia (Bitola) 10 ottobre 2025: Italia-Svezia (Cesena)

Italia-Svezia (Cesena) 14 ottobre 2025: Italia-Armenia (Cremona)

Italia-Armenia (Cremona) 14 novembre 2025: Polonia-Italia

Polonia-Italia 18 novembre 2025: Montenegro-Italia

Montenegro-Italia 26 marzo 2026: Italia-Macedonia del Nord

Italia-Macedonia del Nord 31 marzo 2026: Svezia-Italia

Svezia-Italia 1° ottobre 2026: Armenia-Italia

Armenia-Italia 5 ottobre 2026: Italia-Polonia

