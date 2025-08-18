Ultime News

18 Ago 2025 La Nazionale U21 torna allo Zini:
il 14 ottobre Italia-Armenia
18 Ago 2025 Tentativi di truffa su biglietti
bus: Arriva mette in guardia
18 Ago 2025 Logistica di Picenengo fuori da ZLS
Carletti: "In più oneri raddoppiati"
18 Ago 2025 Tg Sport, A Tutta Cremo, A-Team
CR1 è pronta per il calcio d'inizio
18 Ago 2025 Cremona studiosa: provincia al top
per votazioni massime alla maturità
Nazionali

Lukaku, brutte notizie per il Napoli: lesione di alto grado, si valuta intervento chirurgico

(Adnkronos) – Brutte notizie per Romelu Lukaku, per Antonio Conte e per il Napoli. “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos – si legge in una nota sul sito dei campioni d’Italia – Romelu Lukaku si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital”. I controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo. Nelle prossime ore, il centravanti belga “sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. Lukaku sarà out almeno per un paio di mesi (salterà dunque la prima parte di stagione) e valuterà con il club le possibilità di un intervento chirurgico. 

