Ultime News

18 Ago 2025 La Nazionale U21 torna allo Zini:
il 14 ottobre Italia-Armenia
18 Ago 2025 Tentativi di truffa su biglietti
bus: Arriva mette in guardia
18 Ago 2025 Logistica di Picenengo fuori da ZLS
Carletti: "In più oneri raddoppiati"
18 Ago 2025 Tg Sport, A Tutta Cremo, A-Team
CR1 è pronta per il calcio d'inizio
18 Ago 2025 Cremona studiosa: provincia al top
per votazioni massime alla maturità
Nazionali

Neonati morti in ospedale a Bolzano, batterio killer nel dispenser per lavare i biberon

(Adnkronos) – Tracce del batterio che avrebbe provocato la morte, la settimana scorsa, di due neonati prematuri nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bolzano, sono state trovate dai carabinieri del Nas nel dispenser del detergente, utilizzato per la pulizia dei biberon e delle tettarelle. Si attendono, ora, le analisi di laboratorio, sul materiale sequestrato. 

