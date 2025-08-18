Ultime News

18 Ago 2025 Its Academy e UniMercatum insieme
per progetto "Its University"
18 Ago 2025 Diocesi, a settembre workshop
"Nuovi scenari, nuovi catechisti"
18 Ago 2025 Crema, trovato in possesso di armi:
denunciato e allontanato un 20enne
18 Ago 2025 Colonie Padane e degrado,
interrogazione di Portesani
18 Ago 2025 T-shirt diffamatorie alla Baldesio,
giudice chiede ulteriori indagini
Torino, incendio in palazzina a Rivalta: morta 28enne

(Adnkronos) – E’ morta in ospedale la ragazza di 28 anni, rimasta ferita ieri nell’incendio, divampato in un edificio residenziale a Rivalta di Torino. Con la ragazza, che era stata trasferita al Cto in codice rosso, dove è deceduta, è rimasto ferito anche il padre, ricoverato ma non in gravi condizioni all’ospedale di Rivoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. 

