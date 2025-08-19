Ultime News

19 Ago 2025 Facciamo Pace, ecco il tema
del prossimo anno oratoriano
18 Ago 2025 Weekend tragico nei fiumi, l'esperto:
"Ecco come evitare rischi"
18 Ago 2025 Dalla liuteria al sound esclusivo
ecco “Il Cremonese” by Lamborghini
18 Ago 2025 Consiglieri regionali: cremonesi
tutti promossi per presenze
A lezione di futuro in campagna:
l'esempio di Cascina San Marco

Servizio di Giovanni Rossi, riprese Ivan Russo

Uno dei migliori esempi di agricoltura sociale in Italia si trova a pochi chilometri da Cremona. Siamo a Sospiro, più precisamente nella frazione di Tidolo, e questa è Cascina San Marco. Coltivazione principalmente di frutti rossi, poi trasformazione in marmellate. Il tutto ad opera di ragazzi con disabilità intellettiva e autismo. Come Sebastiano, 45anni, che con il sorriso ci racconta orgoglioso la sua esperienza.

Ad aiutare i ragazzi del personale specializzato, tanto nell’assistenza quanto nel lavoro della campagna vero e proprio, oltre che nella trasformazione.

Sono più di 30 i ragazzi che settimanalmente arrivano qui, principalmente da Fondazione Sospiro. L’obiettivo va oltre la mera realizzazione dei prodotti, ma si punta all’inclusione e alla crescita delle persone per un eventuale affaccio all’esperienza lavorativa.

