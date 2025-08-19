Ultime News

Nazionali

Corea del Nord, Kim: “Serve espansione radicale dell’armamento nucleare”

(Adnkronos) – “La situazione della sicurezza del nostro Stato diventa ogni giorno più grave e ciò richiede da parte nostra un cambiamento epocale e rapido nella teoria e nella pratica militare esistenti, un’espansione radicale dell’armamento nucleare”. Con queste parole, riportate dall’agenzia ufficiale Kcna, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha invocato un potenziamento dell’arsenale atomico durante una visita al cacciatorpediniere Choe Hyon. 

Kim ha denunciato le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, iniziate ieri, definendole “espressione ostile e conflittuale verso la Repubblica Democratica di Corea” e “chiara dimostrazione dell’intento di scatenare una guerra e della causa principale della violazione della pace e della sicurezza nella regione”.  

Secondo il leader di Pyongyang, tali manovre “hanno sempre avuto un carattere provocatorio e minaccioso, ma recentemente la loro gravità continua ad aumentare a causa del tentativo di complotto militare che include una componente nucleare”. La situazione, ha concluso, impone a Pyongyang una risposta con un “cambiamento proattivo e radicale”. 

