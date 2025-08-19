Da Musetti a Errani/Vavassori, oggi parte il doppio misto agli Us Open: orario e dove vedere i match

(Adnkronos) –

Us Open al via. Oggi, martedì 19 agosto, a New York inizia il torneo di doppio misto. Con ogni probabilità, dopo il malore di ieri a Cincinnati non ci sarà Jannik Sinner, che avrebbe dovuto far coppia con Katarina Siniakova. Ci saranno invece di sicuro Lorenzo Musetti, che in coppia con McNally sfiderà Osaka e Monfils, e Sara Errani e Andrea Vavassori, che inizieranno la difesa del titolo contro il duo Rybakina/Fritz. Ecco orario e dove vedere i match degli italiani in tv e streaming.

Ecco il tabellone completo del torneo, che si giocherà nella settimana solitamente riservata alle qualificazioni. I match degli azzurri dovrebbero iniziare intorno alle 17 ora italiana:

Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz

Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev

Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe

Osaka/Monfils vs McNally/Musetti

Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev (si attende la comunicazione ufficiale di Sinner)



Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune

Williams/Opelka vs Muchova/Rublev

Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.