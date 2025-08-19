Ultime News

19 Ago 2025 Il racconto del giorno
“L’intoppo”
19 Ago 2025 Gabriele Villa: "I miei 45 anni
come cuoco alle sagre di Castelvetro"
19 Ago 2025 Disturbi alimentari,
Regione stanzia 5,7 milioni
19 Ago 2025 Via vai di medici al Pronto Soccorso
Quattro nuovi incarichi per un anno
19 Ago 2025 Violenza sulle donne: 8 arresti
dei Carabinieri in 2 mesi e mezzo
Cronaca

Gabriele Villa: "I miei 45 anni
come cuoco alle sagre di Castelvetro"

Gabriele Villa

Gabriele Villa, 80 anni a ottobre, è una di quelle figure che ogni paese vorrebbe avere. È ben più che un cittadino attivo: Gabriele ha Castelvetro Piacentino – e tutta la sua comunità- nel cuore. È lui infatti che da 45 anni cucina (senza mai averne saltata una) alle sagre del paese, ma anche in quelle di Monticelli d’Ongina e San Giuliano. Gli appuntamenti anni e anni fa con il Gar, poi la Festa dell’Amicizia, poi l’arrivo della Pro Loco. Insomma. Anni e anni. Lo fa da quando, prendendosi i giorni di ferie, lavorava come cuoco all’ospizio Biazzi: oggi Gabriele è anima della Pro Loco di Castelvetro. Crea ricette e menù per le occasioni delle sagre tanto che, ci dice con orgoglio, sta per debuttare la sua mousse allo scalogno per la Sagra dello Scalogno 2025. Ringrazia i volontari che lo aiutano in tutto, ” sono l’anima e sono fondamentali” dice con gli occhi lucidi.

Ma qual è il segreto del successo delle sagre dei paesi? Gabriele ne è certo: “La buona cucina e la buona accoglienza” ci confida mentre saluta il fratello Gianni, un altro pilastro di Castelvetro, la cui bottega di biciclette ha festeggiato 65 anni di attività proprio a luglio.

L’energia e il sorriso di Gabriele Villa nascondono una vera passione per la cucina e per il cibo e le tradizioni locali, di cui si fa fermo conservatore per il bene anche nel suo paese e della Pro Loco. Che tanto gli devono.

Fband

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...