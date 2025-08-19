Ultime News

19 Ago 2025 Facciamo Pace, ecco il tema
del prossimo anno oratoriano
19 Ago 2025 A lezione di futuro in campagna:
l'esempio di Cascina San Marco
18 Ago 2025 Weekend tragico nei fiumi, l'esperto:
"Ecco come evitare rischi"
18 Ago 2025 Dalla liuteria al sound esclusivo
ecco “Il Cremonese” by Lamborghini
18 Ago 2025 Consiglieri regionali: cremonesi
tutti promossi per presenze
Nazionali

Us Open, oggi al via il doppio misto: calendario, orari e dove vedere i match

(Adnkronos) – Inizia oggi, martedì 19 agosto, il doppio misto agli Us Open. Il torneo di Flushing Meadows prevede per questa edizione tante novità. Si giocherà intanto in due giorni (prima dell’inizio dei match del singolare) e con 16 coppie: 8 saranno in base al ranking di singolare, 8 saranno invece wild card. Diversi gli azzurri impegnati, da Lorenzo Musetti ai campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori. Attesa per Jannik Sinner, che ancora non ha dato comunicazioni ufficiali sulla sua partecipazione dopo il ritiro dal Masters 1000 di Cincinnati. Ecco il programma di oggi e dove vedere i match in tv e streaming.  

Ecco il programma di oggi del torneo di doppio misto agli Us Open, con relativi orari. Ad aprire le danze sarà Lorenzo Musetti, in coppia con Caty McNally. Alle 17 ora italiana, i due affronteranno Naomi Osaka e Gael Monfils. Intorno alla stessa ora la sfida Errani/Vavassori-Ribakyna-Fritz. Sinner, in caso di partecipazione, potrebbe invece giocare verso le 21. 

 

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...