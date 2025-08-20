Anmi ricorda i marinai scomparsi
Invito alla cerimonia commemorativa
In occasione della Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) della sezione di Cremona terrà una cerimonia commemorativa martedì 9 settembre, a partire dalle ore 18.30, presso il Monumento al Marinaio ed ai Caduti del Mare in Largo Marinai d’Italia.
La ricorrenza, istituita per ricordare marinai, militari e civili, che hanno perso la vita in mare sarà dedicata in particolare ai 1700 caduti del 9 settembre 1943, data dell’affondamento della Corazzata Roma, dell’Incrociatore Vivaldi e dell’Incrociatore Da Noli, con rispettivamente 1391, 60-90 e 218-228 vittime.
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e saranno presenti autorità civili e militari, associazioni d’arma, rappresentanti istituzionali ed altre figure di rilievo del territorio come il Viceprefetto Vicario, il Sindaco del Comune di Cremona, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante Provinciale Guardia di Finanza.