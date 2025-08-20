In occasione della Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) della sezione di Cremona terrà una cerimonia commemorativa martedì 9 settembre, a partire dalle ore 18.30, presso il Monumento al Marinaio ed ai Caduti del Mare in Largo Marinai d’Italia.

La ricorrenza, istituita per ricordare marinai, militari e civili, che hanno perso la vita in mare sarà dedicata in particolare ai 1700 caduti del 9 settembre 1943, data dell’affondamento della Corazzata Roma, dell’Incrociatore Vivaldi e dell’Incrociatore Da Noli, con rispettivamente 1391, 60-90 e 218-228 vittime.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e saranno presenti autorità civili e militari, associazioni d’arma, rappresentanti istituzionali ed altre figure di rilievo del territorio come il Viceprefetto Vicario, il Sindaco del Comune di Cremona, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante Provinciale Guardia di Finanza.

© Riproduzione riservata