In attesa dell’ufficialità che legherà Antonio Sanabria alla Cremonese, l’attaccante ha sostenuto le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano.

Sanabria ha raccontato, al nostro inviato Riccardo Lionetto, tutta la voglia di vestire i colori grigiorossi: “Sono contento, ho tanta voglia di rimettermi in gioco e far vedere di che stoffa sono”.

Sull’esordio in campionato a San Siro il paraguaiano commenta: “Con il Milan ce la giocheremo, ma ora voglio solo conoscere i miei compagni e mettermi a disposizione del mister”.

