20 Ago 2025 "Dolore immenso. Karim resterà
nel cuore della nostra città"
20 Ago 2025 Logistica: una nuova area per
Katoen Natie sul canale navigabile
20 Ago 2025 Mais nei bronchi: intervento
risolutivo della dottoressa Majori
20 Ago 2025 Estate finita? Intanto fino
a giovedì è allerta temporali
20 Ago 2025 Oneri più salati per la logistica,
Carletti rivendica la scelta
E’ morto Frank Caprio, addio al giudice buono della tv Usa

(Adnkronos) – Frank Caprio, giudice ‘star della tv’ negli Stati Uniti, è morto all’età di 88 anni. Caprio, per anni protagonista dello show Caught in Providence, è deceduto per un tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato lo scorso anno. Poco dopo l’87esimo compleanno, il giudice si era sottoposto a terapie nella prima parte del 2024. 

Nella giornata del 19 agosto, con un video pubblicato sui social dal letto di ospedale, Caprio ha annunciato il nuovo ricovero per un peggioramento delle condizioni di salute. Oggi, il magistrato si è spento. Caprio, eletto nel 1985, è diventato famoso per la serie ‘Caught in Providence’. Nella sua aula, il giudice era solito adottare provvedimenti clementi nelle cause che coinvolgevano persone in difficoltà e veterani. 

