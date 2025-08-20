Un racconto al giorno per tutta l’estate. È la proposta di CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews al proprio pubblico. Sono gli elaborati del Corso di scrittura “Raccontare una storia” realizzato in collaborazione con la Scuola Belleville e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di allievi. Il racconto doveva contenere due elementi. Il primo: un telefono che squilla che determina conseguenze da un punto di vista narrativo. Il secondo: qualcosa di non detto. Oggi vi proponiamo il racconto di Angela Magro. Qui trovate tutti i racconti.

La pioggia batte forte dietro le finestre. Lo scrosciare è confuso dal vento. Inizia un nuovo giorno. Sento un peso sullo stomaco, respiro profondamente per cercare di scacciarlo, ma l’angoscia mi prende. Sono sdraiata sul letto, mi giro e ti guardo. La nostalgia mi invade. Mi metto seduta, guardo fuori dalle persiane socchiuse. Ricordo quando mi accarezzavi i capelli dietro le orecchie, il mio cuore batteva forte, come questa pioggia. Con le dita sfioravi le mie braccia, come queste gocce che scivolano sui vetri. La tua bocca si avvicinava alla mia e il mio cuore palpitava, come queste foglie smosse dal vento. Mi sussurravi ti amo e il mio corpo sussultava, come mi scuote questo temporale.

