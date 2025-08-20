Un terreno attualmente coltivato a mais, sarà trasformato in un’area logistica con capannoni e aree stoccaggio. Si trova in via Riglio, tra via Bastida e il ponte sul canale navigabile.

Il colosso belga della logistica Katoen Natie, con 40 sedi in tutto il mondo, ha avviato le procedure per poter ampliare la sua presenza a Cremona, dove dal 2003 gestisce le aree di stoccaggio nella zona del porto. Al momento è in corso l’iter per trasformare l’area agricola di circa 5 ettari in area logistica, adeguando i piani urbanistici.

In particolare sarà approvato lo schema di intesa di co-pianificazione tra Provincia e Comune di Cremona, in base alla legge regionale approvata un anno fa, per riconoscere nel PGT l’idoneità dell’area per la localizzazione dell’insediamento logistico di rilevanza sovracomunale. La legge mira a coordinare la pianificazione urbanistica per promuovere uno sviluppo territoriale armonizzato, considerando gli impatti degli insediamenti di questo tipo su trasporti, paesaggio, ambiente, consumo di suolo e salute pubblica, con l’obiettivo di garantire una gestione territoriale più efficace degli insediamenti logistici, cercando di bilanciare le esigenze di sviluppo economico con la tutela del territorio e dell’ambiente.

Al momento non sono ancora noti i tempi per la realizzazione e l’avvio della nuova area logistica.

