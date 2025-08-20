Ultime News

20 Ago 2025 Cremo, Sanabria visite fatte:
“Voglio rimettermi in gioco”
20 Ago 2025 Scontro auto moto in
via Giordano, ragazzo ferito
20 Ago 2025 Casa galleggiante a San Daniele Po:
storia di gente di fiume
20 Ago 2025 A Castelverde proiezione
del film "La Tempesta"
20 Ago 2025 Anmi ricorda i marinai scomparsi
Invito alla cerimonia commemorativa
Nazionali

Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: “Ultime settimane di grande sofferenza”

(Adnkronos) – E’ stata chiusa poco dopo le 13 di oggi la camera ardente per rendere omaggio a Pippo Baudo nel Santuario di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania (Catania). La chiesa riapre alle 15 per i funerali che inizieranno alle ore 16. Presiederà il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri. Concelebreranno sedici sacerdoti tra cui il parroco don Giuseppe Luparello e don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, che detterà l’omelia. 

“Le ultime settimane sono state per Pippo Baudo di grande sofferenza. Era sotto morfina, però lucido. E, comunque, per lui è stato un tempo, sono parole sue, di purificazione, di liberazione”, ha detto lasciando la camera ardente don Giulio Albanese, che gli è stato accanto negli ultimi mesi. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...