Ultime News

20 Ago 2025 Chicco di mais nei bronchi: intervento
risolutivo della dottoressa Majori
20 Ago 2025 Estate finita? Intanto fino
a giovedì è allerta temporali
20 Ago 2025 Oneri più salati per la logistica,
Carletti rivendica la scelta
20 Ago 2025 Addio a Giorgio Grassi:
commerciava auto a Castelvetro
20 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Rimuginio”
Nazionali

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato questo pomeriggio in via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde Vecchio a Roma. Senza documenti, dell’apparente età di circa 40 anni, il corpo si trovava sul tetto di un manufatto in cemento adibito ad autorimessa, all’interno di un’area condominiale. A segnalarlo un residente di un palazzo vicino che affacciandosi ha notato il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Gianicolense, della Compagnia San Pietro e della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci e il medico legale.  

Il corpo presenta lesioni compatibili con una caduta dall’alto e segni di decomposizione, per cui non si esclude possa essere lì da giorni. I proprietari degli appartamenti le cui finestre affacciano sull’area sono tutti in vacanza. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...