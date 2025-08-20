È stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Pandino un uomo di 46 anni, disoccupato e con precedenti, ritenuto responsabile di furto aggravato di due caschi da motociclista. Il fatto è avvenuto la sera del 17 agosto, quando l’uomo ha sottratto i caschi da una motocicletta parcheggiata in una via del centro del paese.

Dopo aver ricevuto la denuncia del proprietario del mezzo, i militari hanno avviato le indagini e, attraverso l’analisi dei filmati di alcune telecamere del luogo, hanno individuato l’autore. Le immagini mostrano chiaramente il 46enne mentre ripone i caschi rubati nei bauletti della propria moto, parcheggiata poco distante dal luogo del reato.

Una volta identificato, l’uomo è stato denunciato e i Carabinieri hanno provveduto al recupero della refurtiva, che è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.

