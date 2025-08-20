Le vie di Offanengo si sono trasformate in un set internazionale grazie all’arrivo in paese di un artista e performer di fama mondiale della scena musicale contemporanea.

Dalla foto postata su Facebook dal vicesindaco Daniel Bressan, sembrerebbe trattarsi del rapper estone Tommy Cash, diventato famoso sulla scena mondiale con il suo brano “Espresso Macchiato” all’Eurovision.

Il cantante, guardando le sue storie sui social, in questi giorni si trova proprio in Italia e, tra le mete selezionate per il suo prossimo videoclip, avrebbe scelto proprio il borgo cremasco come location per alcune scene, impreziosito dalla presenza della celebre “Panda più stretta del mondo” realizzata dal cremasco Andrea Marazzi.

“Via Madonna del Pozzo si trasforma in un set cinematografico – si legge sul profilo social del vicesindaco Daniel Bressan – qui si stanno girando le riprese di un video musicale di un artista di fama mondiale. Per ora tutto resta top secret ma tra pochi giorni, con l’uscita del video, scoprirete perché il nostro paese sarà sotto i riflettori!”

“La via rimane chiusa – ha concluso Bressan – per permettere le riprese: grazie a tutti per la pazienza e… orgogliosi di vedere Offanengo protagonista sulla scena globale!”.

