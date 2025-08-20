Ultime News

20 Ago 2025 Tommy Cash ad Offanengo?
Intravisto sulla Panda stretta
20 Ago 2025 Pippo Baudo, quanti ricordi...
I legami con il Cremasco
20 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Gastone Breccia
strada ancora lunga e in salita
19 Ago 2025 Archi Palazzo Comunale,
terminati i lavori
19 Ago 2025 “I misteri di Stagno Lombardo”,
riprese notturne con tutto il paese
L'immagine postata dal vice sindaco Daniel Bressan

Le vie di Offanengo si sono trasformate in un set internazionale grazie all’arrivo in paese di un artista e performer di fama mondiale della scena musicale contemporanea.

Dalla foto postata su Facebook dal vicesindaco Daniel Bressan, sembrerebbe trattarsi del rapper estone Tommy Cash, diventato famoso sulla scena mondiale con il suo brano “Espresso Macchiatoall’Eurovision.

Il cantante, guardando le sue storie sui social, in questi giorni si trova proprio in Italia e, tra le mete selezionate per il suo prossimo videoclip, avrebbe scelto proprio il borgo cremasco come location per alcune scene, impreziosito dalla presenza della celebre “Panda più stretta del mondo” realizzata dal cremasco Andrea Marazzi.

“Via Madonna del Pozzo si trasforma in un set cinematografico – si legge sul profilo social del vicesindaco Daniel Bressan – qui si stanno girando le riprese di un video musicale di un artista di fama mondiale. Per ora tutto resta top secret ma tra pochi giorni, con l’uscita del video, scoprirete perché il nostro paese sarà sotto i riflettori!”

“La via rimane chiusa – ha concluso Bressan – per permettere le riprese: grazie a tutti per la pazienza e… orgogliosi di vedere Offanengo protagonista sulla scena globale!”.

