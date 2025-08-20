Serate di musica, divertimento e buon cibo per sostenere una grande causa. Torna la festa di Cremona Soccorso a Vescovato: realtà radicata sul territorio che si terrà dal 21 al 26 agosto.

A illustrare il programma, la presidente dell’associazione Livia Cornale: “Tutte le sere, intorno alle 18, sarà previsto un aperitivo, a cui seguirà una cena con piatti tipici. Sabato e domenica l’aperitivo sarà anche dalle 11 fino alle 13.30 e alla domenica il pranzo potrà essere anche da asporto o delivery”.

Raggiunta quest’anno la 16esima edizione: l’evento sarà organizzato, gestito e reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione di persone che offriranno il loro tempo e le loro energie gratuitamente.

“Durante l’organizzazione della festa – ha commentato la presidente – saremo circa in 150, tra dipendenti, volontari e collaboratori, che anche in questo momento stanno aiutando per organizzare al meglio la manifestazione. Il ricavato andrà all’associazione Cremona Soccorso per far fronte a tutte le spese inerenti alla restituzione degli edifici che si sono ultimati. Visto l’aumento consistente delle richiesta, stiamo ampliando i nostri ambulatori di medicina specialistica e a settembre inaugureremo anche l’edificio dove verrà il dentista”.

Silvia Galli

