La Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’ex caserma La Marmora e del parcheggio di Villa Glori, procederà dopo la pausa estiva alla pubblicazione di un bando di vendita dell’immobile ad evidenza pubblica. La decisione arriva dopo l’offerta avanzata lo scorso luglio da Aem, società partecipata dal Comune che attualmente gestisce il parcheggio.

L’offerta presentata da Aem riguarda l’intero complesso, che rappresenta uno dei parcheggi più redditizi della città, grazie alla posizione strategica: a pochi passi da corso Garibaldi e corso Campi, con accesso principale da via Villa Glori. L’affitto in corso era ormai scaduto e da qui è nata l’idea, avallata dal sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, di procedere all’acquisto.

Se l’operazione andasse in porto, Aem consoliderebbe ulteriormente il proprio ruolo di gestore dei parcheggi cittadini, dopo l’acquisizione di qualche anno fa dell’area ex Lucchini in via Mantova, mentre resta ancora aperta la questione legata a Saba.

Il complesso di via Villa Glori risale al XVI secolo: nato come monastero di Santa Margherita, nel tempo ha cambiato più volte destinazione d’uso, diventando seminario del vescovo Vida e, successivamente, struttura militare.

