Ultime News

21 Ago 2025 Russia-Ucraina: per Nadia Petrenko
"non ci si può fidare di un ex Kgb"
21 Ago 2025 Calcio, "A-Team" ogni
giovedì in onda su CR1
21 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Tradizioni di famiglia”
21 Ago 2025 Scuola, negli asili di Cremona si
sperimenta nuova figura di sostegno
21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
Nazionali

Forti turbolenze, paura sul volo Alicante-Roma: dirottato a Bologna

(Adnkronos) – Momenti di terrore sul volo Alicante-Roma per alcune turbolenze. “Il volo Wizz Air W4 6038”, informa la compagnia aerea, sarebbe dovuto atterrare nello scalo di Fiumicino, ma “è stato dirottato sull’aeroporto di Bologna per le condizioni meteo sfavorevoli”. “Lì è atterrato alle 3.57 della notte” spiegano dalla compagnia, aggiungendo che “i passeggeri sono stati poi accompagnati dalla stessa via terra a Roma”.  

Le condizioni meteorologiche, sottolinea la compagnia, “non dipendono dalla compagnia aerea e la sicurezza rimane la massima priorità di Wizz Air”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...