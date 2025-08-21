Ultime News

21 Ago 2025 Oltre 1000 euro di banconote
false: due denunciati
21 Ago 2025 Köln Concert, al piano Baglini
nella platea vuota del Ponchielli
21 Ago 2025 Summer Festival, all'Auditorium
il 29 agosto Cooper-Jurinić Duo
21 Ago 2025 Poste Italiane, terminati i lavori
di ristrutturazione ad Ostiano
21 Ago 2025 La sagra di Grumello
Cremonese scalda i motori
Nazionali

Kirghizistan, tragedia sul Pik Pobeda: “Morto alpinista italiano”

(Adnkronos) – Un alpinista italiano ha perso la vita sul Pik Pobeda (7.439 m), anche noto come Picco della Vittoria, la vetta più alta della catena del Tian Shan, al confine tra Kirghizistan e Cina. La notizia è stata data dai media kirghisi e riportata da ‘Lo Scarpone’, il portale del Club Alpino Italiano. L’incidente fatale sarebbe accaduto nei giorni scorsi. Non sono note le generalità dell’alpinista.  

Secondo le prime ricostruzioni, l’alpinista italiano sarebbe deceduto nel tentato di aiutare la collega alpinista russa Natalia Nagovitsyna, 47 anni, bloccata da sette giorni con una gamba rotta a quota 7mila metri sul Pobeda Peak. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...