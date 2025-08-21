Antonio Sanabria è un nuovo giocatore della Cremonese. Sarà dunque l’attaccante paraguaiano il bomber grigiorosso che affronterà la massima serie. Una prima punta atipica: fisicità, dinamismo, capacità di attacco alla profondità e visione della porta sono le sue caratteristiche principali.

Sanabria ha già giocato sotto la guida di Davide Nicola, nel 2021, a Torino, siglando 5 reti in 12 presenze. Una media gol importante, che lancia segnali positivi verso il futuro in Serie A con la Cremonese. Il classe ‘96 può vantare 180 presenze nella massima serie, condite da 39 gol e 14 assist. Il nuovo attaccante della Cremonese è un giocatore internazionale, che ha collezionato 99 presenze nella Liga spagnola e 37 con la maglia della nazionale del Paraguay. Un colpo importante, che cambia di fatto il volto del reparto offensivo.

Questo il comunicato della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Torino FC le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria.

Nato il 4 marzo 1996 a San Lorenzo del Campo Grande (Paraguay), è cresciuto calcisticamente nella Masia, il settore giovanile del Barcellona. Con i blaugrana conquista la UEFA Youth League e scende in campo con la formazione B prima di vivere due brevi esperienze in Italia con Sassuolo e Roma. L’anno successivo gioca con lo Sporting Gijon e chiude la stagione con 11 gol in 30 partite per poi passare al Real Betis, sempre nel massimo campionato spagnolo: in biancoverde raccoglie 84 presenze, 22 gol e 4 assist tra Liga, Coppa del Re ed Europa League. Tra il 2019 e il 2020 veste la maglia del Genoa e agli ordini di mister Nicola conquista la salvezza in rossoblù mentre dal 2021, al termine di una breve seconda esperienza con il Real Betis, si trasferisce al Torino: con i granata ha giocato 143 partite, mettendo a segno 30 gol e 11 assist. In totale vanta 180 presenze in Serie A e 99 nella Liga spagnola.

A livello internazionale Sanabria è uno dei punti di riferimento del Paraguay: dal suo esordio con la maglia Albirroja a soli 17 anni ha raccolto 37 presenze tra Copa America, Qualificazioni Mondiali e sfide amichevoli. Con 3 reti segnate nella fase di qualificazione è uno dei migliori marcatori della formazione sudamericana, in piena corsa per partecipare ai Mondiali del 2026. Benvenuto in grigiorosso, Antonio!”

