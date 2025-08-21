È stata una serata speciale quella andata in onda su Rai1 per ricordare Pippo Baudo, scomparso nei giorni scorsi e salutato con funerali partecipatissimi nella sua Militello.

L’evento televisivo, intitolato “Ho fatto 13” – I Festival di Pippo Baudo”, ha ripercorso i tredici Festival di Sanremo condotti dal celebre presentatore, icona della televisione italiana.

Tra i primi ricordi della serata, un momento che ha riportato alla memoria la voce inconfondibile di Mina: è stata infatti riproposta “Rose su rose”, la sigla di Sanremo 1984 interpretata dalla “Tigre di Cremona”.

Un legame complesso quello tra Mina e il Festival: dopo alcune esperienze non del tutto positive, la cantante scelse di non tornare più in gara, limitandosi a quella partecipazione straordinaria del 1984 come voce della sigla.

Così, anche a distanza di decenni e attraverso la televisione, la presenza di Cremona e della sua artista più amata si è fatta sentire in una serata di grande emozione, rendendo ancora più speciale l’omaggio a Pippo Baudo, maestro e volto indimenticabile della nostra cultura popolare.

© Riproduzione riservata