21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
21 Ago 2025 Cartello divelto
in piazza Sant'Angelo
21 Ago 2025 UniCatt, studenti negli Usa
per progetto Networking Catholics
21 Ago 2025 Scuola, nominati tutti i presidi
E all'Anguissola cambia il Dirigente
21 Ago 2025 Oltre 1000 euro di banconote
false: due denunciati
MotoGp, si corre in Ungheria: dalle prove libere alla gara, orari e dove vedere gli appuntamenti del weekend

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Da domani, venerdì 22 agosto, a domenica 24 agosto, il Motomondiale fa tappa in Ungheria per l’appuntamento di Balaton Park, una novità del calendario di quest’anno. Con una curiosità: si torna in Ungheria 33 anni dopo l’ultima volta. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, vincitore anche in Austria davanti ad Aldeguer. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco gli orari degli appuntamenti del weekend e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco tutti gli appuntamenti del weekend di Motogp, con relativi orari:  

Venerdì 22 agosto
 

Ore 10.40: MotoGp – prove libere 1 

Ore 14.55: MotoGp – Pre-qualifiche 

Sabato 23 agosto
 

Ore 10.05: MotoGp – prove libere 2 

Ore 10.45: MotoGp – qualifiche 

Ore 14.55: MotoGp – Sprint 

Domenica 24 agosto
 

Ore 9.35: MotoGp – Warm Up 

Ore 14: MotoGp – gara 

Tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria saranno visibili su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now. Prove, qualifiche e gara sprint di sabato saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre la gara di domenica 24 agosto sarà visibile su Tv8 in chiaro solo in differita (alle 17).  

