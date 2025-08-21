Il nuovo anno scolastico 2025/2026 è ormai alle porte e anche in provincia di Cremona fervono i preparativi: sono diverse infatti le novità (alcune già concretizzate, altre ancora in corso d’opera) che riguarderanno gli istituti di ogni ordine e grado.

Tra queste, l’assegnazione di tutte le presidenze: tre nuovi dirigenti arrivano nelle scuole cremasche, uno invece nel cremonese.

Si tratta, nello specifico, di Daniela Semenzi, nuova Dirigente Scolastica dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo Cremasco, Fausto Castronovo alla scuola superiore “Pacioli” di Crema, Simone Fermi Berto al Munari sempre di Crema e Massimiliano Olivieri all’istituto comprensivo di Gussola.

Diversamente dagli scorsi anni, quindi, nessun posto vacante o reggenza, con dirette ripercussioni positive sull’andamento scolastico.

“Ieri abbiamo avuto le nomine dei dirigenti che hanno vinto il concorso ordinario appena concluso – conferma il provveditore Imerio Chiappa – e, devo dire con grande soddisfazione, le nostre quattro sedi libere sono state tutte e occupate da neo DS (Dirigenti Scolastici, ndr); è un’ottima notizia, perché partiamo con un organico completo. Sicuramente cercheremo di fare lo stesso lavoro la settimana prossima con i DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ndr): le funzioni apicali all’interno della scuola dovrebbero quindi essere coperte”.

A proposito di scuole superiori, cambio al vertice al liceo delle scienze umane Anguissola di Cremona: il preside Roberto Calabrese ha richiesto (e ottenuto) il trasferimento; al suo posto arriva Paola Premi, che ha già occupato il medesimo ruolo all’istituto comprensivo “Dedalo 2000“, a Gussola (al suo posto, come detto, arriva Massimiliano Olivieri).

“Era già una nostra dirigente – commenta in merito Chiappa – e sicuramente farà un ottimo lavoro. Auguro a lei e a tutti i DS un buon anno scolastico”.

A proposito invece di professori, supplenti e cattedre vacanti, gli organi preposti stanno lavorando affinché, entro i primi giorni di settembre, si possa trovare una quadra per quanto possibile definitiva.

“Sono ore molto calde – aggiunge il Provveditore – perché sono giorni di nomine: siamo di corsa, sia a livello regionale (perché buona parte delle operazioni sono gestite a livello regionale) sia a livello provinciale: dobbiamo completare le nomine dei docenti e del personale ATA, su cui stiamo procedendo; credo che potremmo riuscire entro i primi di settembre ad avere l’organico necessario per partire con un buon anno scolastico. Giorni di corsa, ma si arriva al traguardo correndo”.

In vista dei prossimi mesi, novità in arrivo anche a proposito di progetti e iniziative, come confermato anche dal provveditore.

“Ci sono dei progetti a livello provinciale interessanti – afferma a proposito Chiappa – e fra questi mi permetto di citarne due. Il primo riguarda l’Istituto Torriani, che merita un plauso particolare per aver vinto un bando nazionale con un finanziamento di 750mila euro per laboratori innovativi dentro la filiera tecnico professionale; è stata uno dei sei istituti lombardi ad aver raggiunto il risultato, testimoniando un grande fervore e una grande volontà di fare una scuola di qualità”.

“L’altra iniziativa invece – prosegue – vede in primo piano la Cremonese, quest’anno tornata in Serie A: stiamo lavorando con la squadra per un progetto di accompagnamento dei ragazzi, soprattutto della scuola primaria, verso un tifo giusto, un tifo corretto; probabilmente ci sarà qualche novità che metteremo in campo”.

I dettagli, e alcuni progettualità in arrivo, verranno presentati durante una conferenza dei servizi, che dovrebbe tenersi durante la seconda settimana di settembre.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata