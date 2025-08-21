Si ritira Jankto, primo giocatore a fare coming out in Serie A: “Voglio stare più tempo con mio figlio”

(Adnkronos) – “Ho ricevuto tanti messaggi per sapere se continuo la mia carriera calcistica. Purtroppo la risposta è no”. Con queste parole Jakub Jankto, primo giocatore a fare

coming out

nella storia della Serie A, ha annunciato il suo ritiro in una storia su Instagram. Il centrocampista ceco, classe 1996, dice addio al calcio dopo le ultime due stagioni con il Cagliari. “Ho subito un infortunio molto grave. Stavo cercando di superarlo per affrontare la stagione” ha spiegato.

La decisione ha alla base anche un’altra motivazione, suo figlio David nato dalla storia con la modella Marketa Ottomanska: “Il punto chiave è mio figlio, voglio stare più tempo con lui, ecco perché ho deciso di trasferirmi a Praga. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto”. Jankto allenerà ora le giovanili del Dukla Praga, in Repubblica Ceca.

Ma chi è Jakub Jankto? Nato il 19 gennaio 1996 a Praga, è stato il primo giocatore della Serie A (e di una nazionale maggiore maschile) a dichiarare la propria omosessualità (il 13 febbraio 2023). In Italia ha vestito le maglie di Udinese, Sampdoria e Cagliari. Ora, per lui, inizia una nuova vita da allenatore.