Sul web video privati Tronelli-De Martino, il conduttore ‘avvisato’ da un follower

(Adnkronos) – Sarebbe stato un follower ad allertare il conduttore televisivo Stefano De Martino della diffusione on line del video, carpito illegalmente dal sistema di videosorveglianza, che lo ritrae mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata in casa nella Capitale. Una segnalazione, arrivata il 9 agosto e che ha fatto scattare il giorno successivo la denuncia al commissariato di Polizia di Porto Cervo da parte di De Martino, presentata poi tramite i suoi legali anche alla procura di Roma competente per territorio. Il follower avrebbe riconosciuto il conduttore da alcuni tatuaggi e lo ha allertato.  

Nei giorni scorsi i pm di piazzale Clodio hanno avviato un’inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico e le indagini sono state delegate alla Polizia Postale. 

