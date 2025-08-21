Travolto da un muletto nel Bolognese, morto operaio 28enne

(Adnkronos) – Un operaio 28enne è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella notte a Marmorta di Molinella, nel Bolognese. Impegnato in un turno notturno, l’uomo, cittadino pakistano regolarmente residente in Italia, stava manovrando un muletto all’interno di un’azienda quando, da una prima ricostruzione, il mezzo lo ha travolto e schiacciato. La dinamica di quanto accaduto sono ancora all’esame dei carabinieri e dei funzionari della medicina del lavoro.