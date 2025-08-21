Ultime News

21 Ago 2025 Cinghiali, espansione sul territorio:
nuovi addetti al contenimento
21 Ago 2025 Cartello divelto
in piazza Sant'Angelo
21 Ago 2025 UniCatt, studenti negli Usa
per progetto Networking Catholics
21 Ago 2025 Scuola, nominati tutti i presidi
E all'Anguissola cambia il Dirigente
21 Ago 2025 Oltre 1000 euro di banconote
false: due denunciati
Nazionali

Ucraina, Germania: arrestato in Italia ucraino coinvolto in sabotaggio al gasdotto Nord Stream

(Adnkronos) – La polizia italiana ha arrestato nella provincia di Rimini un cittadino ucraino, Serhii K., sospettato di aver partecipato al sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Lo rende noto la Bild, secondo cui l’operazione, avvenuta nella notte del 21 agosto, è stata eseguita dai carabinieri di Misano Adriatico in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, su mandato di arresto europeo emesso dal 18 agosto dalla Procura federale tedesca. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...