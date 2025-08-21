Nazionali
Ucraina, Germania: arrestato in Italia ucraino coinvolto in sabotaggio al gasdotto Nord Stream
(Adnkronos) – La polizia italiana ha arrestato nella provincia di Rimini un cittadino ucraino, Serhii K., sospettato di aver partecipato al sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022. Lo rende noto la Bild, secondo cui l’operazione, avvenuta nella notte del 21 agosto, è stata eseguita dai carabinieri di Misano Adriatico in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, su mandato di arresto europeo emesso dal 18 agosto dalla Procura federale tedesca.
