Ucraina-Russia, Trump frena sul trilaterale con Putin e Zelensky: cosa succede

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende lasciare a Russia e Ucraina l’iniziativa di organizzare un incontro diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, senza un coinvolgimento immediato della Casa Bianca. Lo hanno riferito funzionari dell’amministrazione Usa a conoscenza del dossier citati dal Guardian, secondo cui il tycoon considera come “prossima tappa” del processo di pace un faccia a faccia tra i leader dei due Paesi in guerra. 

Trump, che in campagna elettorale aveva promesso di risolvere il conflitto “in 24 ore”, avrebbe confidato ai suoi consiglieri di voler convocare un vertice trilaterale soltanto dopo un primo confronto diretto Putin-Zelensky, la cui effettiva realizzazione resta incerta. 

In un’intervista radiofonica alla Wabc, il presidente repubblicano ha spiegato di preferire che “Putin e Zelensky si vedano senza di me, almeno all’inizio. Io voglio solo vedere cosa succede”. 

