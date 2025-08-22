Un altro colpo di spessore, per alzare sempre di più il livello. Martìn Payero è un nuovo giocatore della Cremonese. Il centrocampista argentino, reduce da due ottime stagioni con la maglia dell’Udinese, è pronto ad affrontare una nuova sfida, aggiungendo qualità e dinamismo in mezzo al campo.

Grigiorossi scatenati sul mercato, a poche ore dalla gara d’esordio in Serie A contro il Milan. Payero, classe ‘98, ha già totalizzato 54 presenze nella massima serie, andando a segno 3 volte e fornendo 4 assist. Il centrocampista argentino è molto duttile, nel corso della sua carriera spesso è stato schierato nella zona centrale, davanti alla difesa, ma con licenze offensive, vista la sua capacità di legare il gioco con gli attaccanti.

Payero è un giocatore internazionale. Dopo le esperienze in Argentina, soprattutto con Banfield e Boca Juniors, il nuovo centrocampista grigiorosso ha giocato anche in Inghilterra, collezionando 16 presenze con il Middlesbrough. Il 26enne può vantare anche 3 presenze con la nazionale olimpica argentina, nei giochi olimpici del 2021. Un ulteriore innesto di valore, per farsi trovare pronti già dalle primissime partite di campionato.

Questo il comunicato della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive del calciatore Martin Payero dall’Udinese Calcio.

Centrocampista di quantità e qualità, nasce l’11 settembre 1998 a Pascanas (Argentina) e cresce calcisticamente nel settore giovanile del Banfield, con cui vive i primi passi da Professionista. Dopo alcuni anni in biancoverde e una parentesi al Talleres si trasferisce al Middlesbrough, in Championship. Nel 2022 torna in patria per vestire la maglia del Boca Juniors: con gli Xeneizes gioca in totale 32 partite (segnando 5 reti) e vince sia il campionato argentino che la Supercoppa. Dall’anno successivo approda in Italia, all’Udinese, giocando 56 partite tra Serie A e Coppa Italia, registrando inoltre 3 gol e 5 assist. A livello internazionale, Payero è sceso in campo con l’Argentina in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha un passato con la formazione Under 23 dell’Albiceleste. Il numero di maglia scelto è il 32. Benvenuto in grigiorosso, Martin!”.

