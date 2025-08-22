La Ferraroni Juvi Cremona ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2025/2026. Un dettaglio sempre atteso dai tifosi, che potranno così riconoscere subito i propri beniamini sul parquet. Dalle conferme ai nuovi arrivi, ogni giocatore ha scelto il numero con cui affronterà il prossimo campionato di Serie A2, pronto a scrivere una nuova pagina della storia oroamaranto.

Gli americani hanno scelto il 3 per Travis e il 30 per Billy, mentre Morgillo, Barbante e La Torre hanno confermato il numero di maglia della scorsa stagione. Il numero 1 della squadra sarà l’esperto Alessandro Panni, mentre Vecchiola non ha scelto la 10 come in Vanoli e in Sanse, ma si affiderà alla 21 che indossava con le nazionali giovanili. Sarà invece Del Cadia a sfoggiare il numero 10 sulla schiena, mentre Gregorio Allienei e Vittorio Bartoli scenderanno in campo rispettivamente con la 19 e la 32.

Chiudono il roster i tre giovani aggregati alla prima squadra, con il numero 8 Di Croce, con l’11 Fiodo e con il 90 Del Vecchio.

La scelta del capitano non è ancora stata ufficializzata: sarà la società a comunicarlo nelle prossime settimane.

Ecco l’elenco completo dei numeri di maglia Juvi per la stagione 2025/2026:

1 – Alessandro Panni

3 – Travis McConico

8 – Matteo Di Croce

10 – Edoardo Del Cadia

11 – Massimo Fiodo

14 – Andrea La Torre

16 – Simone Barbante

19 – Gregorio Allinei

21 – Tommaso Vecchiola

30 – Billy Garrett

32 – Vittorio Bartoli

36 – Alessandro Morgillo

90 – Michele Del Vecchio

