Nuova location, ma sempre la stessa energia. Dopo nove edizioni ospitate alla Cascina Agropolis, i ragazzi di “L’Agro Ai Giovani” portano quest’anno la loro iniziativa in Via Gioconda 3, nel centro di Casa Siqueiros Cremona.

Una vera e propria prima edizione nel centro città: l’appuntamento è per sabato 30 agosto a partire dalle ore 18, con la partecipazione dei volontari di Agropolis, Anfass, e, ovviamente, Casa Siqueiros e “L’Agro Ai Giovani”.

Sebbene la capienza limitata, l’evento non farà mancare nulla: piatti dal sapore latino, bevande artigianali, tra cui la birra SociAle di Cascina Marasco, e musica dal vivo, con la partecipazione di una band sudamericana e del dj cremonese Giorgio G. A rendere possibile tutto, la collaborazione di una trentina di giovani delle diverse associazioni.

“Nonostante i lavori di ristrutturazione alla Cascina Agropolis, nostro punto di riferimento per gli eventi degli ultimi anni, abbiamo deciso quest’anno di non rimanere fermi – dichiarano i ragazzi di “L’Agro Ai Giovani”, Jacopo Gianluppi, Andrea Salami e Gianaldo Tavella – Abbiamo quindi deciso di collaborare con Casa Siqueiros, in vista di un progetto più ampio: Giovani in Centro”.

Una collaborazione che guarda già al futuro: “L’anno prossimo si terrà la decima edizione dell’iniziativa e vogliamo sfruttare quest’occasione per coinvolgere più nuovi volontari possibili. All’entrata, infatti, sarà allestito uno spazio dedicato a raccogliere i contatti telefonici di chi desidererà unirsi alle diverse associazioni”, aggiungono gli organizzatori.

Un legame, quello con Casa Siqueiros, destinato a consolidarsi: “La nostra realtà nasce quest’anno, ma il rapporto con ‘L’Agro Ai Giovani’ è sempre stato presente. Il nostro obiettivo è creare un contesto culturale sempre più ampio, collaborando con i giovani e cercando di dare un contributo alla città di Cremona”, affermano i responsabili del centro Luis Felipe Garay e Andrea Mancini.

All’evento parteciperà anche Anffas Cremona con un allestimento fotografico dedicato al fiume Po, raccontato attraverso i suoi luoghi naturali cremonesi più significativi. “Anffas Cremona Aps ha promosso un laboratorio di fotografia all’interno del progetto OnAirOnLife – Giovani connessi tra ambiente e territorio, finanziato dal bando Giovani Smart 2.0 di Regione Lombardia. Al progetto hanno partecipato i ragazzi dei Cse di cooperativa Lae e cooperativa Meraki, insieme ai loro educatori, a un fotografo professionista e ad alcuni volontari del gruppo Giovani Volontari di Anffas Cremona Aps”, raccontano Chiara Capoani e Chiara Fiorito della cooperativa Meraki.

“Il gruppo Giovani Volontari, che sta crescendo proprio in questo momento grazie al bando Giovani Smart, sarà presente anche nell’allestimento e durante la serata della mostra – aggiungono le ragazze -. Ringraziamo infatti tutte le associazioni che organizzano la festa ‘L’Agro Ai Giovani’ in centro per averci accolto: per noi è una grande occasione di condivisione con la città.”

Un programma ricco che segna il debutto dell’iniziativa nel centro città.

Lucia Mazzolari

