Dopo 9 anni trascorsi nella città del Torrazzo, Padre Giorgio Viganò si prepara per “una nuova avventura”: l’economo della comunità dei Barnabiti di Cremona e responsabile del collegio universitario di San Luca, è stato ora nominato Padre Superiore dei Barnabiti di Genova e Rettore del Santuario del Santo Volto, incarico che assumerà dal 25 agosto. Quando il Padre Provinciale lo ha contattato, Padre Giorgio ha accolto la notizia con emozione.

Classe 1974, originario di Corneliano Bertario frazione del borgo rurale lombardo di Truccazzano, Viganò è stato prima Vicerettore dell’Istituto Zaccaria di Milano poi Padre Spirituale del collegio San Francesco di Lodi. Nel 2016 è approdato a San Luca, quando la situazione per vari motivi era complessa; egli però, insieme ai confratelli, è riuscito a risollevarla. Numerose le persone con cui ha condiviso esperienze e stretto legami nel tempo trascorso a Cremona, amici che ora ricorda con affetto.

Di recente Padre Giorgio Viganò ha ricevuto anche un altro incarico, assegnato in questo caso dal Padre Generale: diventare postulatore generale delle cause di canonizzazione dell’ordine dei Barnabiti, mandato per assolvere al quale dovrà poi frequentare un corso di sei mesi in Vaticano.

Il servizio di Federica Priori

