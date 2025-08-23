Una partita destinata a entrare nella storia grigiorossa. La Cremonese espugna San Siro, meritando i 3 punti, al termine di una partita praticamente perfetta contro il Milan. Baschirotto e Bonazzoli consegnano la prima vittoria a Davide Nicola, un inizio semplicemente spettacolare di percorso in Serie A. Per i rossoneri in gol Pavlovic.

Dopo 5 minuti dal fischio d’inizio, i padroni di casa creano la prima occasione. Filtrante di Fofana per Gimenez che conclude col mancino, Baschirotto devia la conclusione, Audero si lancia e mette in corner, colpendo il palo con il volto. Al quarto d’ora, buona iniziativa della Cremo: lancio in profondità di Collocolo, Okereke ha spazio, aggredisce lo spazio, punta Gabbia e invece di calciare cerca la sovrapposizione di Pezzella, senza trovarla. Poco dopo Estupinan ci prova da fuori, mettendo a lato. Al 20’ Modric pesca Gimenez, che calcia di prima e batte Audero, ma partendo da posizione irregolare, la rete viene annullata. Al 23’ errore in disimpegno di Pavlovic, ne approfitta Collocolo, palla per Bonazzoli che ci prova col mancino, Maignan si supera e respinge. Un minuto dopo Vandeputte trova sul secondo palo Pezzella, che col mancino trova l’esterno della rete. Dopo alcuni minuti di pressione, la Cremonese passa: cross delizioso di Zerbin, incornata letale di Baschirotto che trafigge Maignan e sblocca il match. I ragazzi di Nicola gestiscono bene il campo, ma a pochi secondi dalla fine del primo tempo, subiscono il pari: Saelemaekers, nel tentativo di saltare Zerbin, lo colpisce al ginocchio, l’azione prosegue con Estupinan che sul secondo palo trova Pavlovic per l’1-1.

La ripresa si apre con un tiro debole di Tomori, bloccato agevolmente da Audero. Poco dopo ci prova anche Fofana dal limite, sparando alto. Al 52’ anche Modric calcia da fuori, ma Audero mette in corner. Il Milan inizia ad alzare i giri del motore, così Nicola sceglie di cambiare in mezzo al campo: dentro Bondo e Payero, fuori Grassi e Vandeputte. Poco dopo, al minuto 61, i grigiorossi trovano il nuovo vantaggio: Baschirotto ruba palla a Gimenez, serve col tacco Pezzella, cross sul secondo palo e rovesciata pazzesca di Bonazzoli per il 2-1. Al 65’ arriva anche il momento di Sanabria che rimpiazza uno stanco Okereke. Il Milan ci prova fino alla fine, con azioni confuse, ma la Cremonese regge fino al triplice fischio grazie a una fase difensiva ordinata, organizzata e intelligente.

Primi 3 punti dunque per i grigiorossi, che regalano ai tifosi una notte da sogno. Una prestazione sensazionale, che incrementa ulteriormente l’entusiasmo nell’ambiente. Prossimo impegno, per i ragazzi di Nicola, venerdì 29 agosto, allo Zini contro il Sassuolo.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata