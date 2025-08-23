La città di Stradivari osserva e valuta l’impatto dei dazi sul comparto dell’alto artigianato musicale, dopo la dichiarazione congiunta di Europa e Stati Uniti che stabilisce il nuovo regime tariffario con aliquota massima del 15% per diverse esportazioni incluso il legname.

Le relazioni commerciali fra Cremona e l’oltreoceano per violini, viole, violoncelli e contrabbassi sono di lungo corso, quindi c’era attesa da parte dei Maestri liutai sull’evolversi della situazione.

Un dato incoraggiante è la presenza di numerosi dealers americani alla fiera Cremona Musica in programma nel polo fieristico cittadino l’ultimo weekend di settembre, che nel padiglione dedicato agli strumenti ad arco mette in relazione da decenni i soggetti del settore. In uno scenario potenzialmente incerto, diventa stringente rafforzare i rapporti con altri mercati internazionali.

Nelle prossime settimane verrà indetta una riunione in Confartigianato a Cremona per un confronto fra i liutai sui dazi, come conferma il Presidente Stefano Trabucchi.

Il servizio di Federica Priori

