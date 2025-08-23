Le pagelle di Milan-Cremo:
tanti gli eroi del Meazza
AUDERO 6,5 – Respinge gli assalti rossoneri, soprattutto a inizio ripresa.
TERRACCIANO 6,5 – Spinge e difende con intelligenza.
BASCHIROTTO 8 – Argina Gimenez e trova un gol fondamentale
BIANCHETTI 6,5 – Dalla sua parte non si passa.
ZERBIN 7 – Il suo assist al bacio consente alla Cremo di passare in vantaggio.
COLLOCOLO 7 – La sua fisicità si sente anche in Serie A.
GRASSI 6,5 – Gestisce palla in mezzo al campo, prova a filtrare le offensive avversarie.
VANDEPUTTE 6,5 – Gioca un’ora di match a buon ritmo, può crescere ancora.
PEZZELLA 7 – Grande assist per la rovesciata di Bonazzoli.
OKEREKE 6,5 – Sempre pericoloso in ripartenza, attacca la profondità con convinzione.
BONAZZOLI 8 – Il suo gol in rovesciata a San Siro resterà nella storia grigiorossa.
PAYERO 6,5 – Entra bene in gara, soprattutto nel palleggio.
BONDO 7 – Corre su ogni pallone, fondamentale nel finale.
SANABRIA 6,5 – Difende palla, consente alla squadra di rifiatare.
DE LUCA sv
CECCHERINI sv
Simone Guarnaccia