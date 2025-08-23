Ultime News

23 Ago 2025 Le pagelle di Milan-Cremo:
tanti gli eroi del Meazza
Alessio Zerbin

AUDERO 6,5 – Respinge gli assalti rossoneri, soprattutto a inizio ripresa.

TERRACCIANO 6,5 – Spinge e difende con intelligenza.

BASCHIROTTO 8 – Argina Gimenez e trova un gol fondamentale

BIANCHETTI 6,5 – Dalla sua parte non si passa.

ZERBIN 7 – Il suo assist al bacio consente alla Cremo di passare in vantaggio.

COLLOCOLO 7 – La sua fisicità si sente anche in Serie A.

GRASSI 6,5 – Gestisce palla in mezzo al campo, prova a filtrare le offensive avversarie.

VANDEPUTTE 6,5 – Gioca un’ora di match a buon ritmo, può crescere ancora.

PEZZELLA 7 – Grande assist per la rovesciata di Bonazzoli.

OKEREKE 6,5 – Sempre pericoloso in ripartenza, attacca la profondità con convinzione.

BONAZZOLI 8 – Il suo gol in rovesciata a San Siro resterà nella storia grigiorossa.

PAYERO 6,5 – Entra bene in gara, soprattutto nel palleggio.

BONDO 7 – Corre su ogni pallone, fondamentale nel finale.

SANABRIA 6,5 – Difende palla, consente alla squadra di rifiatare.

DE LUCA sv

CECCHERINI sv

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata
