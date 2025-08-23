Con i suoi oltre 500 mila iscritti su YouTube, è uno dei personaggi e food influencer più conosciuti del web, e ha dedicato il suoi ultimi due video a Cremona, alle sue tramezzerie e panini. Parliamo di “Franchino Er Criminale”, nome d’arte del romano Alessandro Bologna, che da anni gira l’Italia in lungo e in largo realizzando video dedicati ai più celebri street food.

Ogni puntata ha un tema: forni criminali, panini criminali e molto altro con recensioni, prezzi e tanta schiettezza, con una punta di ironia.

“Tramezzini criminali CREMONA” e “Panini Criminali CREMONA” i titoli delle puntate registrate nella città del Torrazzo. Protagoniste tre tramezzerie del centro storico, una hamburgheria e una gastronomia, tutte recensite da Franchino tra un morso nei giardini pubblici e due passi nel centro storico.

Il content creator, si è detto comunque soddisfatto, soprattutto dei tramezzini: “Non credevo di trovare una tradizione simile a Cremona, ero molto scettico a riguardo e mi sono dovuto ricredere. Prezzi forse un pochino alti, ma per un modo di fare i tramezzini unico. Solo espressi, nulla di preparato al banco: devi aspettare per mangiare quello che ti piace. Pane classico, maionese e farciture delle più disparate, con tante ricette tra cui scegliere. Tre posti, di cui l’ultimo veramente da raccomandare.”

Lorenzo Scaratti

