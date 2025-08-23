Prima partita in trasferta, alla scala del calcio, contro il Milan di Max Allegri: sono molti i cremonesi fiduciosi, vista anche l’assenza di Leao e il mercato dei grigiorossi. Tra i presenti alcuni hanno il “cuore diviso in due”, metà rossonero, metà grigiorosso. Insomma, questa prima di Campionato è quasi un buon test, una gara che dirà tutto e niente sulla stagione dei grigiorossi nella massima serie.

“Secondo me faremo una buona partita, il mercato e la squadra mi dà fiducia” racconta un tifoso grigiorosso, “Io sono milanista, però se la Cremonese vince sono contento in quanto sono di Cremona e ci tengo alla squadra della mia città” fa eco un altro.

Tra alcuni intervistati regna il pragmatismo :“Io sarò a San Siro, l’ansia è tanta, siamo fiduciosi per la stagione. Da questa partita non ci dobbiamo aspettare molto, ma dobbiamo pensare che la stagione è lunga, l’importante è non esaltarci in caso di vittoria o abbatterci con una sconfitta”.

© Riproduzione riservata