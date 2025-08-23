Si è conclusa positivamente “l’esperienza montana” della squadra di tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio, rappresentata dal Team Manager Alceste Bartoletti, dall’allenatore Roberto Bodini e dai tennisti Dario Benazzi, Giordano Zavattoni e Simone Beltrame.

Il 22 agosto il gruppo ha preso parte a un’esibizione organizzata dal Rotary Club Cremona e dall’APT di Madonna di Campiglio all’interno della decima “Giornata di amicizia rotariana”, appuntamento che unisce idealmente pianura e montagna, dato l’elevato numero di turisti che frequenta da anni questa bellissima località trentina.

In Piazza Sissi è stato allestito un campo da tennis gonfiabile grazie al supporto del CONI Lombardia. L’esibizione ha richiamato tanti curiosi e soprattutto bambini, che hanno avuto l’occasione di provare a giocare in carrozzina insieme agli atleti della Baldesio.

Alle premiazioni erano presenti numerose autorità, tra cui il vicesindaco di Pinzolo Monica Bonomini, l’assessore Andrea Busignani, il presidente APT Tullio Serafini, il delegato CIP di Trento Massimo Bernardoni e la presidente del Rotary Club Madonna di Campiglio Emanuela Sianesi.

La giornata si è chiusa con la tradizionale conviviale organizzata dai Rotary Club Madonna di Campiglio e Cremona, rappresentato da Alceste Bartoletti, Claudio Bodini e Aurelio La Monica, alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2060, Gianni Albertinoli.

Durante la serata sono stati consegnati i voucher per i week end offerti dall’APT Madonna di Campiglio, che arricchiscono ulteriormente il monte premi del Torneo “Città di Cremona”, giunto alla dodicesima edizione e che si svolgerà sui campi della Canottieri Baldesio dal 4 al 7 settembre, con la partecipazione dei più forti tennisti in carrozzina italiani e provenienti dal molti paesi stranieri.

