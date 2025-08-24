Si è spento Franco Ghigi, classe 1944, ex arbitro della sezione di Cremona, volontario e dirigente delle Acli. Di professione tipografo, aveva iniziato da giovane al Corriere della Sera per poi proseguire la sua carriera al settimanale Mondo Padano e al quotidiano La Provincia.

Andato in pensione, si è dedicato attivamente al sociale come volontario Auser. Grande appassionato di sport e tifoso della Cremonese, ha svolto anche incarichi dirigenziali in società sportive proseguendo la sua attività di arbitro nei campionati Uisp e Csi. È stato anche tra i fondatori del Centro Sportivo Stradivari.

Orfano di guerra, in occasione del “Giorno della Memoria” 2023 aveva ricevuto dal Prefetto di Cremona la medaglia d’onore alla memoria del padre Silvio Ghigi, nato nel 1897 e deceduto nel 1944 a Dachau dopo aver partecipato alla campagna militare del 1917: un riconoscimento di cui andava profondamente orgoglioso.

Lascia la moglie Carmen, i figli Ivan (compagno della nostra collega Cristina Coppola), Roberto e Silvia e le nipotine Anna e Giulia.

