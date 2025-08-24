Federico Bonazzoli, autore dello splendido gol vittoria che ha permesso alla Cremo di trionfare nella sfida della 1a giornata di Serie A Enilive, è intervenuto in zona mista al termine della gara. Ecco le sue dichiarazioni.

Quanto siete soddisfatti della vittoria di stasera?

“Sicuramente è stata una serata meravigliosa per noi, la nostra società e i nostri tifosi che erano più di quattromila. Grazie a loro, ai miei compagni, al mister e alla società: è una serata memorabile e meravigliosa che ci godiamo insieme a chi ci supporta. Speriamo ce ne siano tante altre, sappiamo che è solamente la prima partita e serve grande umiltà, ma è stato bello”.

Segnare una rovesciata a San Siro non è per niente banale…

“Ho sempre parlato di gruppo e dei compagni straordinari che ho. Sono contento per me e per la partita in generale, è un gol bello ma non penso di doverlo dire io. Non c’è niente di meglio, me lo godrò e soprattutto sono felice che sia valso i tre punti perché la squadra viene prima di qualsiasi cosa”.

Come procede il lavoro con mister Nicola?

“Abbiamo avuto modo di lavorare insieme dal primo giorno con il mister e il suo staff, sappiamo che il periodo duro è passato ma è stato fondamentale per arrivare in queste condizioni. Ci aspetta un campionato diverso da quello dello scorso anno, ma siamo pronti e siamo qui per lavorare: siamo un gruppo di ragazzi eccezionali, i nuovi ci stanno dando tantissimo e chi è qui da più anni funge da guida per tutti noi, sia a livello umano che di valori in generale. Sappiamo che ci aspetta una strada difficile, ma siamo qui per questo: l’abbiamo desiderata tanto e dobbiamo sudarcela”.

Hai giocato sia con De Luca che con Okereke in avanti. Con chi ti trovi meglio?

“Sto bene con tutti, ogni partita è a sé. Più si gioca più si può affinare l’intesa con i compagni, siamo solo all’inizio e bisogna prendere condizione perché siamo ancora alle prime uscite. Oggi però sono arrivati i tre punti ed è stato un bell’inizio”.

Come si prepara la sfida al Sassuolo?

“Da domani penseremo subito al prossimo impegno, sarà una partita ancora più difficile rispetto a stasera perché dobbiamo tenere i piedi per terra. Non facciamoci ingannare dalle prime giornate, anche se abbiamo fatto qualcosa di unico e i punti contano. Resettiamo e ripartiamo con la voglia e l’ambizione che abbiamo avuto stasera”.

