Dopo la grande vittoria grigiorossa a San Siro contro il Milan per 2-1 ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Cremonese Davide Nicola.

A livello statistico è la prima vittoria vittoria con il Milan a San Siro

“Molto umilmente posso dire che è anche la mia prima vittoria contro Allegri. Raccogliere un risultato del genere qui è raro, bravi i ragazzi con le marcature.La soddisfazione deve darci un segnale ben preciso, il lavoro di squadra è fondamentale”.

L’aveva sognata o percepita alla vigilia una partita così?

“Nono, io preparo la partita come la vedo, a volte mi va bene, a volte no. A me interessa il lungo periodo, a quello dobbiamo pensare. I ragazzi sono soddisfatti di aver regalato una soddisfazione ai tifosi presenti, ora c’è da lavorare ancora molto perché la strada è lunga e c’è molto da fare.”.

Sul gruppo e l’inserimento dei nuovi innesti

“Sono arrivati giocatori che conoscono la categoria e quindi l’inserimento è facile, ma non siamo tutti allo stesso livello atletico. Alcuni non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. Questa è una partita in cui ti regalano alcuni spazi, ma ora dobbiamo imparare anche altri scenari, forse più complicati. Iniziamo a respirare la nostra chimica di gruppo, con la consapevolezza che abbiamo raccolto il massimo, ci sarà più gusto a lavorare dalla prossima settimana”.

Ha influito il clima di San Siro, diverso dalle altre stagioni?

“Noi abbiamo sentito tanto i nostri 4mila presenti, ma poi queste cose le lasci perdere e giochi con le tue armi, soffri e ti costruisci la tua gara”.

Dal ko in Coppa Italia con il Palermo a questa vittoria a San Siro, come ci siamo arrivati?

“Abbiamo giocato in Coppa Italia con una squadra quasi da serie A. Ci saranno partite dove non vedremo la porta e faremo fatica. Certamente credo che l’entusiasmo ci possa aiutare a rimanere compatti e crescere insieme”.

Personalità e spirito di sacrificio, due ottimi punti di partenza

“Dovremo crescere ancora in queste due cose ed essere bravi a migliorare anche la nostra identità, così come il Milan credo debba migliorare. Siamo stanti rognosi e ci piace così”.

Lorenzo Scaratti

