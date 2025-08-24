Una vittoria pesantissima, su uno dei campi più prestigiosi d’Italia e d’Europa. La Cremonese si gode il successo di San Siro contro il Milan e i conseguenti primi 3 punti in campionato, che portano ulteriore entusiasmo al percorso in Serie A. Trovare la vittoria alla prima giornata è qualcosa di speciale, farlo in un palcoscenico del genere rende il tutto ancor più magico.

È stata una partita praticamente perfetta quella disputata dai grigiorossi al Meazza, 90 minuti di qualità, intensità, sacrificio e concretezza. Il Milan parte forte, ma è la Cremonese a creare le migliori occasioni, prima con Bonazzoli, su errore in fase d’impostazione di Pavlovic, poi con la conclusione di Pezzella su ottimo cross di Vandeputte. È il preludio al vantaggio dei ragazzi di Nicola, che arriva al minuto 28, grazie all’assist perfetto di Zerbin che trova la testa di Baschirotto per l’1-0. Nel momento migliore della Cremo però, il Milan pareggia con Pavlovic, sfruttando il contatto tra Zerbin e Saelemaekers, facendo 1-1 proprio a ridosso dell’intervallo.

Nella ripresa i rossoneri aggrediscono la partita, costringendo Audero agli straordinari. Ma la Cremo ha carattere e risponde trovando il 2-1 con un’azione spettacolare: Baschirotto ruba palla a Gimenez, tacco per Pezzella, cross per Bonazzoli che in rovesciata sigla un gol semplicemente pazzesco. Nel finale tanto sacrificio, per conquistare una vittoria più che meritata, destinata a entrare nella storia, figlia di una prestazione gigantesca. Ora testa al Sassuolo per cavalcare fino in fondo l’entusiasmo della magica notte di San Siro.

Simone Guarnaccia

