24 Ago 2025 Addio all'ex arbitro cremonese
Franco Ghigi, aveva 81 anni
24 Ago 2025 "Installazione-in-movimento" in
scena il 28 agosto al Museo Civico
24 Ago 2025 Il racconto del giorno
“Ad ogni giorno basta la sua pena”
24 Ago 2025 Morte detenuto, Radicali chiedono
commissione di inchiesta e autopsia
24 Ago 2025 Giovani in Centro: a dicembre
partono i lavori sulle piazze
Giovani in Centro: a dicembre
partono i lavori sulle piazze

Piazza Giovanni 23°, uno dei luoghi che verranno rigenerati

Predisposto dal Comune il  cronoprogramma dei lavori di Giovani in Centro. I primi cantieri riguarderanno Piazza Lodi e piazza Giovanni 23°: a dicembre partirà l’ex chiesa di San Francesco e a gennaio il comparto Radaelli, che ospiterà infatti 27 alloggi di housing sociale e spazi a uso comune aperti alla cittadinanza e ad associazioni del terzo settore e la palazzina Sozzi. Il progetto complessivo terminerà nel 2027.

L’operazione riguarda edifici pubblici non più in uso da una cinquantina d’anni. Entrano dunque nel vivo i cantieri, con spazi per i giovani come abitazioni e spazi culturali. Per quanto riguarda le piazze si faranno interventi sulla pavimentazione e arredo urbano con la ridefinizione degli spazi e percorsi per le persone e i veicoli e l’aumento del verde pubblico.

“Giovani in centro” prevede di ridisegnare tutta l’area che comprende l’ex ospedale di via Radaelli, il Parco del Vecchio Passeggio, ma anche gli edifici che oggi ospitano il nido San Francesco, la scuola infanzia Martini e la secondaria Campi e appunto le due piazze Lodi e Giovanni XXIII. sgal

