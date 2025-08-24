Predisposto dal Comune il cronoprogramma dei lavori di Giovani in Centro. I primi cantieri riguarderanno Piazza Lodi e piazza Giovanni 23°: a dicembre partirà l’ex chiesa di San Francesco e a gennaio il comparto Radaelli, che ospiterà infatti 27 alloggi di housing sociale e spazi a uso comune aperti alla cittadinanza e ad associazioni del terzo settore e la palazzina Sozzi. Il progetto complessivo terminerà nel 2027.

L’operazione riguarda edifici pubblici non più in uso da una cinquantina d’anni. Entrano dunque nel vivo i cantieri, con spazi per i giovani come abitazioni e spazi culturali. Per quanto riguarda le piazze si faranno interventi sulla pavimentazione e arredo urbano con la ridefinizione degli spazi e percorsi per le persone e i veicoli e l’aumento del verde pubblico.

“Giovani in centro” prevede di ridisegnare tutta l’area che comprende l’ex ospedale di via Radaelli, il Parco del Vecchio Passeggio, ma anche gli edifici che oggi ospitano il nido San Francesco, la scuola infanzia Martini e la secondaria Campi e appunto le due piazze Lodi e Giovanni XXIII. sgal

