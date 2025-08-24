Ultime News

24 Ago 2025 Gaza "nostra ostinazione": nuova
iniziativa della Tavola della pace
24 Ago 2025 La Cremo mostra i muscoli
I tifosi al Meazza: "Meravigliosa!"
24 Ago 2025 40enne muore in carcere a Cremona
dopo aver inalato del gas
24 Ago 2025 Cremonese, i primi 3 punti:
una notte magica a San Siro
24 Ago 2025 Cremo, Bonazzoli: “E’ stato bello,
ora avanti con umiltà”
Video Pillole

Ia, Fava “Inps con 23 progetti attivi,ma non sostituisce lavoro umano”

RIMINI (ITALPRESS) – L’INPS è stato “il primo ente pubblico europeo a implementare l’intelligenza artificiale” e oggi conta 38 progetti, di cui 23 già operativi. Lo ha ricordato il presidente Gabriele Fava al Meeting di Rimini, precisando che l’IA “non sostituisce il lavoro umano, ma libera tempo e migliora la qualità dei servizi”. Tra gli obiettivi principali, insegnare ai giovani un uso consapevole di queste tecnologie.

trl/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...